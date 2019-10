Anche a Reggio Calabria la Guida Arcobaleno di AltraPsicologia

Dopo il successo della prima presentazione in Calabria presso il Caffè delle Arti di Catanzaro, la “Guida Arcobaleno – Tutto ciò che devi sapere sul mondo LGBT+” arriva a Reggio!

La Guida Arcobaleno è un quickreference book che prende forma dalle interviste a gruppi di giovani LGBT+ ed a psicologi e psicoterapeuti che seguono persone LGBT+ nel loro percorso di crescita personale.

150 domande che esplorano i principali dubbi su affettività, sessualità, accettazione, contesti sociali, relazionali ed educativi.

60 esperti e testimonial, noti a livello locale e nazionale per le loro competenze o per il loro impegno sul campo che rispondono alle domande con approfondimenti e condivisione di esperienze.

Nata dalle idee degli psicologiBernardo Paoli, Marzia Cikada e Alice Ghisoni con il contributo creativo di Derek Lomasto e la supervisione scientifica di Paola Biondi psicologa, psicoterapeuta e Responsabile Area LGBT+ diAltraPsicologia, la Guida Arcobaleno è uno strumento rivolto ai professionisti della salute (e non solo), facilmente fruibile da chiunque: genitori, insegnanti, educatori, giovani e meno giovani, professionisti. Un libro per “colorare il mondo”, per studiare, per chiarire, per approfondire, perché più si conosce, più si è liberi!

Anche a Reggio Calabria, sarà proprio Paola Biondi a rispondere alle domande e alle curiosità dei partecipanti durante l’evento organizzato dal Coordinamento Regionale dell’associazione.

Tra i relatori dell’evento, moderato da Umberto Rotundo (AltraPsicologia CZ):

Michela Calabrò: Presidente Arcigay I Due Mari – Reggio Calabria

Valentina Tripepi Margiotta: Resp. Gruppo Giovani Comitato RC

Santo Cambareri: Coordinatore AltraPsicologia Calabria

Appuntamento, sabato 26 ottobre dalle 10:00, presso la LIBRERIA LARUFFA – Via Aschenez n. 46 Reggio Calabria.

L’evento è gratuito ed è possibile iscriversi tramite il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Gm4rxWXp2lKao2iHjnNwNTNDV9b_eEkQs-uRFh6DUkSJxQ/viewform?usp=pp_url

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.