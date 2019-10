Al via la scuola nazionale di formazione in filosofia dal tema “La filosofia come luogo dell’accoglienza…da Kaulon a Riace”

Giovedì 17 inizia la scuola nazionale di formazione in filosofia con i bambini e i ragazzi, dedicata al tema “La filosofia come luogo dell’accoglienza…da Kaulon a Riace”: fino al 20 ottobre in Calabria, a Camini, si terranno incontri e workshop. La scuola si apre con la visita guidata al parco archeologico di Monasterace/Kaulon e si chiude con la passeggiata da Camini a Riace. Il programma include anche dei momenti per la musica, l’arte e la poesia.

La scuola è organizzata da AmicaSofia (associazione nazionale per la ricerca e la promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società) presieduta dal docente e scrittore Massimo Iiritano, con il patrocinio dell’Università della Calabria, dell’Università di Napoli “Federico II”, di Farfilò (Università di Bologna), della rete di scuole “La biga alata”, del Comune di Camini e del liceo “Galluppi” di Catanzaro. Hanno garantito la propria collaborazione in veste di partner dell’iniziativa le cooperative sociali “Jungi Mundu” di Camini e “Hermes 4.0” di Siderno, lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” e la casa editrice Rubbettino, editore di Amica Sofia Magazine.

Il programma completo sul sito amicasofia.it all’indirizzo

http://www.amicasofia.it/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-Amica-Sofia.pdf