Aeroporto dello Stretto, Filt Cgil: “Sacal mette bavaglio ai lavoratori”

“Di sicuro vi è che la gestione della Sacal non è stata all’altezza della situazione. Non ha riassunto tutti i dipendenti, non ha rispettato il piano industriale con il quale si era aggiudicato per 30 anni la gestione degli scali di Reggio e Crotone. Sono risultati inesistenti gli accordi sbandierati pochi mesi addietro per attrarre passeggeri per le Eolie, l’utenza messinese via via è venuta completamente meno e persino i cittadini della provincia reggina sono costretti ad abbandonare il Tito Minniti. E, inoltre, l’incapacità gestionale ha portato l’aeroporto reggino a perdere tutte le compagnie rimanendo solo con Alitalia con due miseri voli per Roma e uno per Milano. Ma questo aeroporto può operare solo con la traballante compagnia di bandiera? E se la discussione in corso su Alitalia in sede di governo si dovesse chiudere con tagli e riduzioni il rischio è la totale chiusura dello scalo reggino. E questi geniali dirigenti e responsabili della Sacal si preoccupano solo di mettere il bavaglio ai dipendenti perché nella loro concezione i lavoratori non possono pensare e non debbono parlare. Proprio una bella concezione della democrazia. Ed in questo contesto assistiamo al preoccupante silenzio della Città metropolitana, dei propri Organi amministrativi e politici che invece di affrontare una situazione che sta diventando drammatica assistono inermi ai colpi che la Sacal sta dando al futuro dello scalo e alla dignità e libertà dei lavoratori”.