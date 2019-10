A Reggio Calabria l’iniziativa “Cane guida: Amico… Compagno per la Vita!”

Una giornata di sensibilizzazione e divulgazione, per porre sotto la doverosa luce quegli straordinari amici a quattro zampe, i quali sono, in maniera effettiva, gli occhi delle persone che non vedono: come ogni anno, dal 2006, allorché fu istituita, il 16 ottobre si celebra la Giornata nazionale del cane guida, ricorrenza voluta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti anche al fine di tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sui diritti di libertà, autonomia e mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti.

Tanti saranno gli eventi promossi dall’UICI, che daranno il giusto risalto a tale Giornata, giunta alla XIV edizione; eventi che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale e fra i quali, certamente, spicca il convegno, dal tema “Cane guida: Amico… Compagno per la Vita!”, organizzato dalla Sezione Territoriale UICI di Reggio Calabria, presieduta dal dottor Paolo Marcianò, in programma, ovviamente il prossimo mercoledì, a partire dalle ore 9.30, nel proscenio dell’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Il programma del simposio, patrocinato dal Consiglio Regionale UICI della Calabria e moderato dalla dottoressa Francesca Barranca, Consigliere della Sezione Territoriale UICI reggina, prevede partecipazioni autorevoli, quali, oltre al già citato dottor Marcianò, il professor Salvatore Berlingò, Rettore dell’Università “Dante Alighieri”, il dottor Mario Barbuto, Presidente nazionale UICI, la dottoressa Annamaria Palummo, Consigliere Nazionale UICI, il signor Pietro Testa, Presidente regionale UICI Calabria, i cui interventi faranno da prologo alle relazioni, che saranno esposte dalla dottoressa Linda Ligname, Presidente della Scuola cani guida “Hellen Keller” di Messina, la quale parlerà di “Formazione e gestione del cane guida per le attività di autonomia e mobilità”, dall’avvocato Annunziato Denisi, consulente legale dell’UICI, che argomenterà sulla “Normativa nazionale e regionale sul cane guida”, dal signor Antonino Rosace, referente della commissione regionale cani guida UICI, che racconterà la sua esperienza con un cane guida, e da alcuni rappresentanti di categoria di commercianti e artigiani, i quali affronteranno la questione inerente all’attuazione delle “norme di accoglienza dei cani guida presso negozi, trasporti e attività produttive”. Un simposio che si annuncia copioso di contenuti e oltremodo significativo, in ordine alla promozione di una concreta cultura dell’integrazione, dell’ospitalità, della parità di diritti e opportunità.

Pierfrancesco Greco