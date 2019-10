A Reggio Calabria la giornata di sensibilizzazione AISM

Sabato 19 ottobre in Piazza Italia di Reggio Calabria, dalle 11.00 alle 18.00, l’evento di sensibilizzazione organizzato dal Coordinamento Regionale Calabria e dalla sezione provinciale reggina di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla con il patrocinio e la partecipazione del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari Di Reggio.

L’iniziativa, che sarà animata dai volontari e dai ragazzi del Servizio Civile attivi in AISM, si propone di promuovere l’impegno solidale nel volontariato e di sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai sintomi importanti e costanti e alle difficoltà che si trovano a vivere quotidianamente i pazienti affetti da sclerosi multipla. Chi convive con questa malattia, infatti, può non essere in grado di mettere a fuoco un’immagine, può vedere con difficoltà e con un campo visivo ridotto; può dover convivere con una scarsa sensibilità in molte parti del corpo, come il viso, una mano, una gamba. Può trovarsi a dover gestire, contemporaneamente, la spasticità muscolare, un dolore neuropatico fatto di scosse improvvise agli arti, una stanchezza cronica che rende complicato svolgere anche attività minime. Far capire tutto questo a chi non è affetto da sclerosi multipla è una delle cose più difficili, ma è anche fondamentale per alleviare il disagio relazionale e sociale che ne può derivare. Da qui l’idea di questa manifestazione che prevede un programma ricco e articolato: momenti informativi e di testimonianza, laboratori esperienziali dal titolo “Senti come mi sento”, contributi video e un infopoint del CSV per la promozione del volontariato e delle opportunità di impegno solidale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. La cittadinanza è invitata a partecipare.