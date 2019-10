A Marina di San Lorenzo si comincia a mettere mano al completamento del lungomare

Ci siamo davvero, questa volta. In barba a tutte le pastoie burocratiche ed ai lunghi ma allo stesso tempo complessi tempi tecnici e di progettazione, per non parlare delle “resistenze ideologiche” di alcuni ambientalisti, i lavori di completamento del waterfront laurentino possono avere finalmente vita. Si partirà lunedì prossimo con ruspe e pale meccaniche, questo lo si è stabilito ieri pomeriggio, nel corso di un breve ma significativo rendez-vous che ha visto protagonisti da una parte l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Carmela Battaglia (il primo cittadino, Bernardo Russo, era assente giustificato causa impegni personali), e dall’altra la ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Fallara Trasporti, unitamente alla Dge Di Girolamo Engineering, aggiudicataria dei servizi di direzione lavori.

Non è sfuggita ai più la presenza al contempo di Franco Arcidiaco, in rappresentanza della Città Metropolitana (i lavori sono stati finanziati grazie ai Patti per il Sud) e persino del parroco del paese, Don Giovanni Zampaglione, oltre che dei vari operatori dei lidi che insistono sul chilometro e passa della litoranea e che dal sospirato completamento del lungomare potranno trarne solo giovamento, così come del resto tutti gli abitanti e i numerosi villeggianti che, visto il perdurare di una fase di stallo che ha visto interrompersi a metà la realizzazione dell’opera, cosa protrattasi per oltre un decennio, possono ora tirare un sospiro di sollievo. Incrociando le dita, per l’inizio della prossima estate, il lungomare che una volta completato verrà intitolato al giudice Antonino Scopelliti, sarà completamente fruibile.

Una pista ciclabile ben delimitata a fianco della carreggiata e un verde attrezzato, compatibile con la natura del luogo, completeranno un’opera a lungo agognata nella zona. La parola passa ora alle maestranze e ai mezzi meccanici che da stamattina potranno prendere possesso della zona di cantiere. L’appuntamento per tutti coloro che erano presenti ieri pomeriggio è fissato per prima dell’inizio della prossima estate, quando il lungomare Antonino Scopelliti potrà essere inaugurato a tutti gli effetti.