Villa San Giovanni – Dal 20 settembre il Festival Olistico Morgana

Conferenze a tema, laboratori esperenziali, trattamenti individuali ed esercizi per il benessere psicofisico, incontri con scrittori, musica dal vivo: sono questi i principali elementi che contraddistingueranno la prima edizione del Festival Olistico Morgana, organizzato dall’Associazione culturale Maradan, che si terrà dal 20 al 22 settembre 2019, presso l’Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni (RC).

Il programma del Festival e i suoi contenuti saranno presentati dalla presidente dell’Associazione culturale Maradan, Marcella Ritto, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo martedì 17 settembre, alle ore 11.00, presso la Pinacoteca del Comune di Reggio Calabria, coordinata dal Consigliere comunale delegato alla Cultura, Franco Arcidiaco.

Un evento di grande importanza, sia per chi opera nello specifico settore sia per l’intera collettività, che grazie a questa manifestazione potrà scoprire e apprendere, i tanti benefici per il corpo e la mente, per ritrovare o mantenere un corretto equilibrio psico-fisico, da considerare soprattutto come una vera filosofia di vita.