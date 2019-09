Travaglio sul nuovo governo: ‘Perchè non Minniti?’

Il nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte ha giurato davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. Nella squadra scelta dal premier pugliese non c’è neanche un calabrese.

Diversi erano i nomi che venivano messi sul tavolo come potenziali reggenti dei dicasteri. Si era fatto, come spesso accade, il nome di Gratteri per la giustizia, così come quella del pentastellato Nicola Morra.

Quello che, però, aveva maggiori possibilità di avere un posto nell’esecutivo era Marco Minniti.

Il reggino era candidato ad occupare ancora una volta la carica di Ministro dell’Interno.

Durante la sua permanenza a capo del Viminale si era contraddistinto per il suo tentativo di stringere accordi con la Libia ed arginare il flusso relativo all’immigrazione proveniente dall’Africa.

Tant’è che persino da ambienti di sinistra erano piovute critiche per il suo atteggiamento. Lo stesso Mimmo Lucano, a cui è stato appena revocato il divieto di dimora a Riace, aveva detto di faticare a scegliere chi fosse peggio tra lui e Salvini.

Marco Travaglio nell’editoriale apparso su Il Fatto Quotidiano nell’avere parole di elogio per un nuovo governo ritenuto ciò che di “meno peggio” può esprimere al momento l’Italia, manifesta perplessità rispetto ad alcune nomine.

Parla, ad esempio, di incognite “tutte da scoprire” quando fa riferimento alla scelta di nominare la prefetta Morgese all’Interno.

“Perchè non Minniti?” si chiede il direttore de Il Fatto Quotidiano.

Presto, probabilmente, si avrà una risposta.