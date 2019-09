Tirocini formativi presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ricerca 6 stagisti da affiancare ai magistrati al fine di coadiuvarli nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Il tirocinio, il cui esito positivo costituisce titolo, tra l’altro, per accedere al concorso per magistrato ordinario, durerà 18 mesi.

Si svolge nel rispetto delle risoluzioni del Csm e della Scuola superiore della magistratura. Lo stage inizierà orientativamente il 2 dicembre 2019. Può presentare domanda chi, in possesso dei requisiti di onorabilità, alla data di scadenza del bando, si è laureato in giurisprudenza con la media negli esami principali di almeno 27/30 ovvero con un punteggio non inferiore a 105/110, e che non ha compiuto i trenta anni di età. Maggiori informazioni e relativa modulistica sono reperibili sulla homepage del sito internet dell’ufficio giudiziario www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it .