“S’Intesi” a Reggio Calabria, Bova (Verdi): “Proficua collaborazione con Amministrazione Falcomatà, speriamo di continuare”

E’ da poco terminata la seconda edizione di “Sintesi”, la manifestazione voluta dall’amministrazione comunale nel corso della quale sono stati trattati importanti temi riguardanti la citta’ e che ha registrato una notevole partecipazione di pubblico. I verdi della federazione città metropolitana hanno contribuito con i loro interventi a raccontare ai tanti cittadini presenti l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con l’amministrazione Falcomatà e concretizzatosi con la votazione in Consiglio della mozione sull’indirizzo Plastic free, o con la visita guidata a modelli pilota di installazione di compostiere per abbattimento dell’umido come rifiuto piu’ problematico, tutto cio’ senza dimenticare di rappresentare la loro visione di una città futura, volta principalmente alla tutela dell’ambiente e senza perdere di vista la possibilità di coniugare le necessità legate ai cambiamenti climatici con la creazione di lavoro e di attività legate alla salvaguardia dell’ambiente, come nel campo dell’uso di energia alternativa anche per alleggerire importanti partite di bilancio o il riutilizzo in loco del rifiuto inteso non piu’ come scarto ma come risorsa economica.

La presenza numerosa di quanti hanno inteso partecipare anche da semplici ascoltatori alla manifestazione testimonia, come ha detto nel corso del suo intervento finale il sindaco, la volontà (…) di partecipazione, di conoscere, una gran voglia di confrontarsi e di proporre(…). Noi Verdi della citta’ metropolitana riteniamo queste esperienze importanti e ci auguriamo che in futuro si possano ripetere, se si intende mantenere un rapporto diretto con la citta’ (…) queste iniziative evidentemente servono molto più alla città che agli amministratori(…), da sempre abituata a vivere l’amministrazione comunale sulla base di cosa scrivono i giornali e i social.

Come detto in precedenza la collaborazione con l’amministrazione Falcomatà ci ha consentito di realizzare o avviare iniziative ambientaliste in agenda in tutti gli stati europei e di questo siamo grati al sindaco che ha inteso inserire il partito dei Verdi tra “i nuovi arrivati” , (…) la presenza di chi rappresenta quel mondo civico che ci dà la dimensione del senso d’appartenenza alla città e ci dice, sostanzialmente, che al netto dell’appartenenza a questo o a quel partito politico l’amore per la città viene sopra qualsiasi altra cosa, e dunque che è possibile, anzi che in qualche misura noi tutti ‘dobbiamo’ partecipare alla vita politica cittadina, a prescindere da quelle che sono poi le nostre appartenenze politico-partitiche, se crediamo in un progetto d’amministrazione della città. (…). Ci auguriamo di poter onorare l’impegno preso col Sindaco Falcomatà e fare in modo che quelle che attualmente sono delle proposte si traducano in fatti concreti, comprensibilmente sentito l’attuale Commissario Regionale dei Verdi Giuseppe Campana, al quale spetta l’ultima parola su tutto quello che attiene alla politica dei verdi in Calabria.

Il portavoce Verdi Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria

Mimmo Bova