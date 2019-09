Si ribalta mezzo pesante – Chiusa carreggiata sulla SS 106

Sulla strada statale 106 “Jonica” è chiusa la carreggiata sud al km 407,400 a Santa Venere (Reggio Calabria), a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.