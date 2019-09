Scuola, Cgil: “Anche quest’anno grandi difficoltà”

Nella nostra Regione, lunedì 16 settembre si avvierà l’anno scolastico. Tutto il personale della scuola e gli studenti cominceranno questo nuovo anno, ancora una volta, in un clima di grande difficoltà che, ormai da tempo, caratterizza la scuola calabrese.

I problemi da affrontare sono tanti. Desidereremmo poter parlare di un “avvio regolare” ma così non sarà. Alle grandi emergenze che caratterizzano l’istruzione della regione: le carenze infrastrutturali, la messa a norma degli edifici, la carenza di organico – docente ed ata – i trasporti e il dissesto idrogeologico, fattore questo che negli ultimi anni ha inciso in maniera pesante sulla qualità e la durata delle lezioni, si aggiungono i ritardi, nelle operazioni di mobilità, nelle nomine dei supplenti e il pessimo funzionamento di qualche ATP della Regione, questioni, anche quest’anno, da noi denunciate.

Per la FLC CGIL, i disagi provocati dall’inefficienza di chi ha il dovere di governare un sistema scolastico, già di per sé sofferente per i continui interventi legislativi che si succedono ormai da anni e che hanno ulteriormente indebolito l’istruzione del Paese, non possono e non devono ricadere sulla formazione delle prossime generazioni. La scuola, per la FLC- CGIL, non è solo uno spazio sociale in cui devono refluire decisioni politiche elaborate altrove, ma è essa stessa spazio di elaborazione e di prima rivendicazione di bisogni individuali e sociali , da sottoporre all’attenzione dei decisori pubblici.

Riteniamo che, in una regione come la nostra, la scuola possa svolgere un ruolo importante, se vogliamo veramente combattere capillarmente gli effetti delle disuguaglianze economiche e sociali, sappiamo bene che la crisi della scuola riflette la crisi della società. La scuola, presidio di libertà e democrazia è, per il futuro della nostra regione, un cantiere per la promozione della cultura della legalità e della diffusione del valore dei diritti di cittadinanza e conoscenza delle regole del vivere civile, soprattutto per le nuove generazioni. È per questo motivo che consideriamo necessario e urgente mettere in campo tutte le forze e le sinergie necessarie per costruire un osservatorio permanente che veda il coinvolgimento di coloro che hanno a cuore il sistema scolastico calabrese: docenti, studenti con le loro famiglie, dirigenti scolastici, amministratori degli Enti Locali.

Come FLC CGIL e CGIL Calabria, ci faremo promotori dell’istituzione di un tavolo tecnico che vada nella direzione di mettere al centro dell’azione politica la funzione sociale dell’istruzione, quale elemento fondamentale per la pace e lo sviluppo della democrazia e per la dignità del lavoro di tutto il personale scolastico. Neil Postman sosteneva che “molti dei nostri più preoccupanti e gravi problemi potrebbero essere alleviati se sapessimo come educare i nostri giovani.”

È con questo spirito e la speranza di riuscirci che formuliamo agli studenti, alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola i nostri più sinceri auguri di buon anno scolastico.

Angelo SPOSATO Mimmo DENARO

(Segretario generale CGIL CALABRIA) (Segretario generale FLCC GIL CALABRIA)