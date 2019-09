Sant’Ilario dello Jonio (RC): inaugurato l’asilo nido comunale

Con l’apertura dell’asilo nido comunale, a Sant’Ilario dello Jonio, si completa l’offerta didattica-formativa del territorio. Alle scuole materne, elementari e medie si aggiunge ora, grazie al finanziamento PAC per l’infanzia (secondo riparto), il nido, per bimbi dai tre mesi ai tre anni, gestito dalla cooperativa “Vita sì”. Il benessere e la promozione alla socialità sono gli obiettivi principali del progetto educativo che vede coinvolti, oltre ai piccoli santilariesi, anche bimbi del Ghana, ospiti del progetto Sprar di Sant’Ilario, gestito dalla Eurocoop “Jungi Mundu”. Lezioni frontali e attività laboratoriali sono i principali mezzi per l’apprendimento e la realizzazione degli obiettivi didattici, grazie agli insegnanti e a personale specializzato.

Già con il primo riparto del PAC, nell’anno scolastico 2016/2017 il nido era stato attivato, ora il progetto riparte grazie ai fondi stanziati con il secondo riparto.

L’asilo nido è stato inaugurato martedì scorso alla presenza del sindaco Giuseppe Monteleone. «L’apertura del nido rappresenta un momento molto importante per la collettività – dichiara il sindaco Monteleone –. La socializzazione e l’apprendimento anche attraverso il gioco sono tasselli fondamentali per la crescita dei cittadini di domani. E noi siamo orgogliosi di un nido multietnico, espressione di un territorio che cresce attraverso l’accoglienza e la condivisione. I migliori auguri da parte e dell’amministrazione comunale di buon lavoro a dirigenti, insegnanti e operatori della cooperativa che gestisce il nido. Augurio che estendiamo, come ogni anno, a tutti gli alunni santilariesi, a docenti, dirigenti e personale ATA per l’inizio del nuovo anno scolastico. Da parte nostra, sempre il massimo impegno al vostro fianco. Che il ritorno tra i banchi possa essere proficuo e costruttivo, che porti arricchimento alle menti e allo spirito, per la realizzazione di un futuro ricco di cose belle. Buon anno scolastico a tutti».