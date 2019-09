“Riace paese dell’accoglienza”, il sindaco rimuove il cartello

Il famoso cartello all’ingresso di Riace che dava il benvenuto “nel paese dell’accoglienza” è stato sostituito. Al suo posto, c’è il cartello “paese dei santi medici e martiri Cosma e Damiano”.

Con un’apposita cerimonia, neo sindaco leghista Trifoli ha inaugurato il nuovo pannello dedicato ai santi medici e martiri Cosma e Damiano, nella ricorrenza del 350esimo anniversario dell’arrivo delle reliquie in paese. La volontà di imporre il proprio marchio su Riace è confermata dal sindaco: «Le altre installazioni e i murales? Per ora restano – afferma Trifoli – ma non escludo che in futuro possano essere eliminate. Sono abusive e pericolose».