Reggio Calabria, Sportello del Consumatore: “La città è un cantiere aperto invaso dalla spazzatura”

“La città di Reggio Calabria, come ogni anno, si prepara con impazienza ad accogliere la sua Patrona, ma, come ogni anno, non possiamo far meno di segnalare lo stato in cui versa la città: un cantiere aperto, invaso dalla spazzatura.

L’avvento delle prime piogge, con i relativi problemi ad esso collegati, non fa altro che aumentare la preoccupazione dei cittadini. Si è tanto parlato negli anni passati, anche con la precedente Amministrazione, della realizzazione del tapis roulant. Ovviamente non sono mancate le polemiche, fra i pro ed i contro, ma quello che ci preme qui segnalare è lo stato in cui versa l’ultimo tratto di opera (Via Giudecca, angolo Via Possidonea), mai completato ed abbandonato all’incuria, il tutto nel pieno centro cittadino”. E’ quanto si legge in una nota de “Lo sportello del Consumatore”.