Reggio Calabria – Ancora inciviltà: scendono dall’auto e buttano spazzatura in strada (VIDEO)

Chi si immagina che dietro ogni sacchetto di rifiuti che si trova in mezzo alla strada ci sia una storia di degrado si sbaglia.

C’è soprattutto inciviltà e magari poca voglia di segnalare l’esistenza delle proprie abitazioni all’anagrafe tributaria comunale.

Soprattutto se ti puoi permettere un SUV come quello che si vede in un video che in poche ore è diventato virale su Facebook.

Due donne scendono dalla loro Fiat 500X bianca in via Villini Svizzeri e in maniera lesta, guardandosi attorno, svuotano il carico di immondizia presente nel cofano.

Lo fanno con grande solerzia.

A inchiodarle le immagini di una videosorveglianza privata.