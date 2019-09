Reggio Calabria – Riunione operativa a Palazzo Alvaro per l’avvio dell’anno scolastico

Riunione operativa a Palazzo Alvaro per affrontare il tema dell’inizio dell’anno scolastico con particolare attenzione alla sicurezza ed alla pulizia degli istituti scolastici reggini.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato i dirigenti comunali Barreca e Beatino, l’assessore all’istruzione Anna Nucera, il consigliere comunale con delega all’edilizia scolastica Nicola Paris ed i rappresentanti dell’azienda in house Castore Spl.

In vista dell’apertura dell’anno scolastico il gruppo di lavoro ha programmato e pianificato diversi punti da portare a compimento.

“Durante la nostra amministrazione sono stati numerosi gli interventi per ridare dignità agli istituti scolastici cittadini grazie all’acquisto di nuovi arredi che hanno dato un volto nuovo agli istituti stessi – ha affermato il sindaco Falcomatà.

L’incontro programmatico avvenuto nei giorni appena trascorsi, invece, ha stabilito punti basilari ed importanti da seguire in vista dell’inizio dell’anno scolastico sul territorio cittadino.

Abbiamo la ferma volontà di eseguire un’opera straordinaria di pulizia delle aule e dei cortili scolastici.

Gli interventi avranno ad oggetto anche le aree cittadine antistanti agli istituti scolastici con particolare attenzione al verde cittadino ed alla cura degli alberi”.

“La riunione avvenuta alla presenza del Sindaco Falcomatà e dei tecnici comunali – ha dichiarato Anna Nucera, Assessore all’Istruzione – è stata proficua e positiva ed ha tracciato il piano organizzativo in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Ci stiamo attrezzando per farci trovare pronti e per rispondere con tutte le nostre forze a disposizione per un regolare avvio delle attività scolastiche nel rispetto degli Istituti e dei nostri studenti. Nonostante le difficoltà, vogliamo affrontare con il giusto spirito l’avvio dell’anno scolastico che si sta per aprire”.

“E’ stato un incontro importante con un obiettivo lodevole.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria- ha aggiunto Nicola Paris, consigliere comunale con delega all’edilizia scolastica – occorre ricordare che insieme alla società in house Castore si stanno esaminando le varie richieste pervenute dai vari istituti comprensivi.

In base alla priorità si sta già intervenendo con lavori mirati sui siti.

I lavori specifici avverranno sia prima dell’inizio delle attività scolastiche che durante l’anno.

Ringrazio la sensibilità dei dirigenti scolastici che hanno compreso la nostra volontà di intervento specialmente su particolari edifici dove, da tanto tempo non vi erano stati interventi specifici”.

La programmazione continuerà, inoltre, effettuando un’attività capillare di controllo generale sulla segnaletica delle strisce pedonali collocate vicino agli Istituti scolastici curando altresì la pulizia delle aree limitrofe alle scuole stesse.