Reggio Calabria – Open week di danza targato Mad

Nuova sede, nuovo logo, nuovi progetti, stessa passione. Il Centro Studi Mad, nato nel 2010 dall’idea e dal sogno comune di due ragazzi, Alessia Pizzichemi (Direttrice Artistica, Docente e Coreografa) e Marco Rizzi (Direttore amministrativo), dal desiderio e dall’esigenza di raccontarsi attraverso la danza, si è posto l’obiettivo di trasmettere e condividere, quanto di più prezioso possa esserci in questa nobile arte, la passione.

In attesa di far ripartire i propri corsi, lo staff del MAD anticipa alcune grosse novità per il nuovo anno accademico che partirà da lunedì 30 Settembre. Dopo qualche piccola anticipazione fornita a Giugno, al termine dello spettacolo di fine anno, il MAD ha cambiato casa e per l’apertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2019/2020, offre di provare gratuitamente i propri corsi dal 16 al 20 settembre, in occasione dell’OPEN WEEK durante la quale sarà presentata la nuova sede sita in via Reggio Campi Rione A, n. 3, presso la Palestra “Attiva”.

L’inaugurazione della nuova sede sarà venerdì 20 Settembre dalle ore 16 alle 19,30 e l’ingresso è libero.

Un’altra novità di quest’anno è il nuovo logo MAD: rivisitato e pulito dal superfluo, più chiaro e d’impatto. Un logo giovane e al passo con i tempi, che contraddistingue e trasmette il modo di essere dei professionisti del centro studi.

“Il progetto nasce proprio con la voglia di creare qualcosa in cui ogni persona possa rispecchiarsi – spiega la coreografa Alessia Pizzichemi – M.A.D. sta per Music Art & Dance, ma significa anche “follia” sana, perchè grazie alla follia possiamo esprimere quello che siamo, senza bisogno di filtri proprio come nella danza. Durante l’Open Week, presso la nuova casa del centro studi MAD, dal 16 al 20 settembre, si svolgeranno lezioni gratuite di prova e inquadramento per i corsi tenuti da me e dai docenti di Danze Urbane. Inoltre, sarà possibile effettuare le iscrizioni gratuitamente salvo disponibilità di posti”.

La Mission del M.A.D., cominciando dall’età prescolare e proseguendo fino alla formazione pre-professionale, è quella di impartire una disciplina di vita altamente formativa. Con il supporto di uno Staff Tecnico selezionato e di elevato spessore artistico e umano, il MAD offre ai propri allievi un ampio e aggiornato programma didattico, dando loro la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, organizzando corsi (a partire dai 4 anni) per tutte le età, livelli di preparazione e stili.

L’esperienza, l’attenzione e la diversità del lavoro svolto, pongono il Centro Studi M.A.D. in una posizione chiave per essere un punto di riferimento in città per i giovani danzatori e per chi volesse semplicemente accostarsi alla Danza.

Chi parteciperà all’Open week oltre a divertirsi e trascorrere una settimana all’insegna della danza, potrà scoprire tutte le offerte del centro studi M.A.D assieme alle altre importanti novità per il Nuovo anno accademico.

Per rimanere aggiornati e scoprire le iniziative, le promozioni, i servizi offerti ed avere maggiori informazioni potrete visitare il sito www.centrostudimad.com o seguire il Centro Studi M.A.D. su Facebook e Instagram