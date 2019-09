Reggio Calabria, inizio anno scolastico: il messaggio del garante Mattia agli studenti

«Diamo un abbraccio simbolico a tutta la comunità scolastica della Città Metropolitana in vista dell’inizio della stagione che li vedrà impegnati tra banchi e cattedre». Il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia coglie l’occasione dell’importante appuntamento dell’inizio dell’anno scolastico per ribadire vicinanza e sostegno ai giovani e alcuni concetti che riguardano loro e l’intera comunità, senza dimenticare i più grandi.

«Ancora una volta, il nostro Ufficio si pone a fianco dei minori. Lo fa pure in occasione di un evento che ogni anno emoziona perché sancisce la ripresa di un percorso di crescita umana, culturale e civile per i giovani che si interrompe solo per qualche mese di giusto riposo e divertimento. E perché la scuola, sebbene venga sempre più bistrattata, con i suoi docenti rappresenta un baluardo sociale, oltre che fonte di conoscenza. Ed è anche a loro, sempre in prima linea, che ci stringiamo» afferma Mattia.

«Siamo vicini a queste due categorie, studenti e docenti, consapevoli come siano fondamentali per il progresso della nostra terra e ribadiamo la nostra volontà di sostenerle, come dimostra anche la stretta collaborazione che abbiamo creato con l’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale concretizzatasi in incontri, protocolli ed altre azioni, sia in ottica culturale che sociale» prosegue il Garante.

«Insomma, la scuola è cultura. Ma è anche divulgazione di senso civico e lotta contro ogni forma di discriminazione, quindi è anche riscatto sociale. Ed è proprio per questo che auguriamo un anno di grandi soddisfazioni personali e collettive a studenti e docenti. Buon lavoro» è la conclusione di Mattia.