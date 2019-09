Reggio Calabria – Incontro con il magistrato Vincenzo Macrì

Dopo la pausa del mese di agosto tornano all’Hotel Torrione gli appuntamenti con alcuni dei protagonisti di oggi, anche su scala internazionale, in diversi campi delle scienze, dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Giovedì 26 settembre, alle ore 20, terzo incontro in programma nell’ambito del cartellone “Le Stelle di Reggio”. Il protagonista sarà il magistrato Vincenzo Macrì che nel corso della sua lunga carriera, chiusa tre anni fa come Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona, si è occupato in più occasioni e con diversi ruoli di numerosi processi che hanno visto alla sbarra boss e gregari delle cosche di ‘ndrangheta. Tra l’altro, da componente della Direzione Nazionale Antimafia, è stato anche applicato alla DDA di Reggio Calabria al maxi processo “Olimpia” occupandosi in particolare dei rapporti tra ‘ndrangheta e massoneria, destra eversiva e settori dei servizi segreti. A questa attività di magistrato Vincenzo Macrì ne ha affiancato, nel tempo, un’altra: quella di autore di numerosi articoli su riviste specializzate (Dike; Narcomafie, Quaderni di storia contemporanea) e saggi tra i quali l’unico commentario alla Legge antimafia del 1982, meglio nota come Legge Rognoni-La Torre, assieme al fratello Carlo, anch’egli magistrato; “Australian ‘ndrangheta”, insieme allo storico Enzo Ciconte, sulla presenza della mafia calabrese in Australia; “Osso, Mastrosso e Carcagnosso” insieme a Francesco Forgione ed Enzo Ciconte. Da ultimo Vincenzo Macrì collabora con il Wall Street International magazine, rivista on line scritta in sei lingue occupandosi tra l’ala di temi legati alla Giustizia, alla sicurezza e all’informazione.

A conversare con Vincenzo Macrì sarà il giornalista Aldo Mantineo, coordinatore del progetto nato in collaborazione con l’Hotel Torrione che, nell’ambito della propria azione di crescita e sviluppo saldamente ancorata anche alla valorizzazione delle migliori energie e ai talenti del territorio reggino, ha scelto di dedicare in questa estate un ciclo di incontri e di conversazioni aperti alla città.

Nel corso dell’incontro sarà anche presentata la nuova pubblicazione della collana LibrHoteL, curata dallo stesso Aldo Mantineo: una serie di short book – tre i titoli sin qui prodotti – che gli ospiti dell’Hotel Torrione trovano nelle loro camere al momento del soggiorno. Un modo per incentivare e diffondere la passione per la lettura. Il nuovo titolo è “Magia d’Aspromonte” e contiene una serie di “appunti” sulla Montagna reggina di Gioacchino Criaco che è stato ospite a luglio de “Le Stelle di Reggio”.