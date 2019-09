Reggio Calabria – Il 28 settembre il congresso “Update in Rheumarology 2019”

Il 28 settembre dalle ore 8,30 alle 18,30 presso l’E’- Hotel in via Giunchi n.6a Reggio Calabria,avrà luogo il congresso nazionale di studi dal titolo “Update in Rheumarology 2019”.

La giornata è organizzata dall’UOSDdi Reumatologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, ufficialmente riconosciuto “Centro EarlyArthriris Clinic” (Diagnosi precoce delle artriti infiammatorie)e gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, della Scuola Italiana di Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello scheletro, della Società Italiana di Reumatologia, del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi-Melcrino-Morelli”, dell’Associazione Italiana Donne Medico, dell’Associazione Italiana lotta alla SclerotermiaOnlus, dell’Associazione Nazionale Persone Malattie Reumatiche Rare, del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per l’occasione, medici specialisti illustreranno le best practice relative ai disturbi generati dalle malattie reumatiche. La giornata prevede tre sessioni antimeridiane alle quali ne seguiranno due pomeridiane.

Dopo il saluto di benvenuto delle autorità, la prima sessione antimeridiana, dedicata ai “Nuovi scenari in reumatologia”, sarà moderata dal dr. Maurizio Caminiti e dalla dr.ssa Giusy Pagano Mariano vedrà gli interventi diAnna Matia Rosato, G. Pagano Mariano e MariaCuzzola.

La seconda sessione “Un percorso al fianco del paziente” si articolerà in una tavola rotonda moderata dalla giornalista de IlMetropolitano, AntonellaPostorino, nella quale interverranno M.Caminiti, G. Pagano Mariano, Sabrina Giordano e Valentina De Marzo.

Seguirà la terza sessione “La fragilità del paziente con artriti infiammatorie e connettiviti”, moderata da Vincenzo Amodeo, M. Caminiti, G. Pagano Mariano e AndreaZoccali, con gli interventi di Aangelo Lauria, GiovannaMalara e Carmelo MassimilianoRao.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con la sessione “Diagnostica nelle artriti infiammatorie”, moderata da Francesca Calabrese e M. Caminiti, con l’intervento di P. Versace e RodolfoCaminiti e a chiusura dei lavori l’ultima sessione “Connettiviti” moderata da F. Calabrese, con gli interventi di G. Pagano Mariano, M. Caminiti e M. Rao.

Il congresso è destinato a: medici chirurghi, biologi, farmacisti, infermieri e pazienti.

Èpossibile iscriversi richiedendo il riconoscimento di 8 crediti ECM, codice di riferimento evento RES n. 2647-265941, accreditato per N. 100 partecipanti. Per iscriversi all’evento è necessario scaricare la scheda di iscrizione collegandosi al sito www.dafneservizi.it.

Provider e segreteria organizzativa a cura di Dafne Congressi, via Caldara, snc, Siderno, tel.

0964.342229 – info@dafneservizi.it