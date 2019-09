Reggio Calabria – Festa Madonna: provvedimenti di ordine pubblico in occasione dei concerti

Questa sera presso Piazza Indipendenza alle ore 21.30, nell’ambito dei festeggiamenti civili in occasione delle feste mariane è previsto il concerto dei Cugini di Campagna.

Con ordinanza sindacale consultabile in versione integrale sul sito www.reggiocal.it è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine almeno tre ore prima e durante lo spettacolo. Il divieto si rivolge a tutti gli operatori commerciali compresi gli ambulanti e i chioschi insistenti nella zona di piazza Indipendenza e nel raggio di 1000 m dell’area dello spettacolo.