Reggio Calabria – Falcomatà esulta per i miglioramenti delle strade: ‘Abbiamo reso bello il centro storico’ e cita anche le periferie

Attraverso la sua pagina Facebook il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha voluto sottolineare, come con la sua amministrazione, la drammatica situazione delle strade reggine abbia iniziato ad avere dei miglioramenti sensibili.

Ecco il testo del suo post e successivamente le foto postate:

Se scrivessi che a Reggio i punti nevralgici della città sono stati asfaltati di sana pianta pensereste a una fake news o al classico annuncio?

A Sbarre, Archi, Santa Caterina, Gallico e Catona camminiamo ormai sicuri dopo anni, così come in via Ibico, in via Giuseppe Reale, al controviale della Libertà, in via Melacrino, via Santa Lucia e in via don Orione.

Abbiamo reso bello il centro storico in via San Francesco da Paola, via Torrione e via Possidonea, restituito dignità, lavorando anche d’estate, alla via Reggio Campi, alla via nazionale di Pellaro, in via San Giuseppe, in via Arangea –Ravagnese, via Anita Garibaldi di Gallico ed ieri, infine, abbiamo iniziato in via Modena San Sperato.