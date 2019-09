Reggio Calabria – Due persone trovate senza vita

Tragico destino per due persone che sono state trovate morte all’interno della propria abitazione.

Un uomo di cui, al momento, non si conoscono le generalità è stato trovato senza vita nella zona del quartiere Villini Svizeri. Si sta cercando di stabilire le cause della morte.

Stesso destino per una donna di Villa San Giovanni, la porta della cui casa è stata forzata dai Vigili del Fuoco chiamati per accedere allo stabile.

In questo caso, come nel primo, si pensa a cause naturali per il decesso.

Si attende l’ufficializzazione degli esiti degli accertamenti.