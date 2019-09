Reggio Calabria – Due auto in fiamme, in corso le indagini

Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio che poco prima di mezzanotte, a Reggio Calabria, ha distrutto almeno due autovetture, parcheggiate in uno spiazzo, a ridosso della via Italia, nel quartiere di Santa Caterina.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto immediatamente a domare l’incendio e a circoscrivere le fiamme, evitando danni agli immobili e alle attività commerciali vicine, tra cui una rivendita di mobili e una di automobili.