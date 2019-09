Reggio Calabria – Continua la pulizia dei locali della stazione di Pellaro

Work in progress. Un continuo e progressivo imbellimento e pulizia dei dei locali della stazione di Pellaro. Come tutti hanno potuto notare Il Progetto sociale a Costi Zero va Avanti.

“ La stazione si fa bella quando la diversa abilità rieduca l’abiltà ”. Grazie in primis a Matteo,Stefano e Claudio, che prestano la propria opera per il bene comune gratuitamente, trasmettendoci una grande esempio testimoniando in prima persona che il mondo cambia, se l’uomo decide di cambiare i propi stili di vita, Il loro esempio, una scelta libera di tutela al bene comune e alla bellazza da proteggere, e, da prendere a modello. Un sogno si fa realtà, quando la diversa abilità di tre ragazzi., dà segnali di educazione e tutela ai beni comuni. Un Grazie a tutta la cittadinanza tutta, a RFI, Fersevizi di Reggio Calabria che con piccoli passi ci aiuta e contribuisce alla tutela di questi bene.

Se ricordiamo a ritroso, che questo stesso luogo, é stato molte volte, prima dell’assegnazione all’associazione scrivente, metà di atti vandalici, incendi, delle pareti esterne Porte dei locali ferroviari divelte vetri rotti,continui furti d’alluminio e parti metalliche delle pensiline che ancora portano i segni di tali atti, Per non parlare delle bottiglie di vetro di birra e vino rotte con pericolo per i pendolari e cittadini. Nei sottopassi.. defecazione, siringhe, altri attrezzi per l’uso degli stupefacenti, lo spaccio,sui marciapiedi carte, e una montagna di mozziconi raccolti giornalmente. L’utilizzo dei sottopassi e della sala d’aspetto erano usati come veri e propri urinatoi a cielo aperto. Oggi questo non accade se non in forme rare purtroppo non gestibili in locali inpresenziati specialmente nelle ore notturne, molto si é fatto e molto di cerca di fare con le nostre piccole forze e con L’aiuto di Dio.

Un impianto di telecamere a circuito chiuso é stato installato accollandoci la totale spesa, sostituzione del sacchi della raccolta differenziata sui due binari pulizia detersivi e igienizzanti l’acquisto a carico

all’associazione Annunciamo la Gioia Figli di San Gaetano Catanoso pro Pellaro onlus stanziano una quota del piccolo del 5×1000 che riceviamo grazie a donatori attenti. Le telecamere monitorizzano 24 ore su 24 il perimetro e l’interno della Stazione di Pellaro, a tutela delle persone che varcano il sito ferroviario e per tutti i giovani che si riuniscono presso la piazza adiacente e nei locali del Centro Aggregativo. Ma Bisogna ricordare che il centro d’ascolto e Helph Center Nessuno Escluso Mai, da sostegno 600 persone in difficoltà con vestiario,generi alimentari supporto e tutele legali con i nostri avvocati volontari sostegno con caaf convenzionati ove l’utente che ne fa richiesta viene accompagnato nel disbrigo di pratiche a risolvere impedimenti burocratici. Il centro è meta dei giovani che usufruiscono di questo servizio gratuito per incontrarsi e svolgere piccoli momenti ricreativi.

A breve consegna di 4 Buoni per acquisto di materiale Scolastico donato da un Nostro attento Benefattore che andranno ad alleviare i forti costi di chi senza reddito deve per legge garantire ai propri figli il diritto allo studio. Ma un Grazie ci sentiamo di dirlo a tutti Voi Cittadini e pendolari della stazione di Reggio Calabria Pellaro, e vi prego di aiutarci a sostenere questa idea e se volete vi invitiamo con cuore veniteci a trovare presso i nostri locali é un invito per tutti i cittadini e cittadine del territorio Reggino e per i cittadini Pellararesi. Il centro da Ottobre offre uno spazio dalle 18.00 alle 21.00 aperto ai giovani come momento ludico ricreativo totalmente gratuito per info scriveteci a annunciamolagioia@gmail.com o telefonate al 3288499235 o venendo presso il centro tutti i giorni Esclusifestivi e Domenica dalle 17.00 alle 20.45

Il Presidente

Antonina Ammendola