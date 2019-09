Reggio Calabria – Aperte le iscrizioni al Corso di Infermerie Volontarie della Croce Rossa Italiana

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Infermerie Volontarie della Croce Rossa Italiana che inizierà a Gennaio 2019.

Il Corso ha durata biennale ed è orientato a fornire competenze specifiche con particolare sviluppo nel campo dell’emergenza.

Il percorso formativo comprende attività didattica teorico-pratica e di pratica clinica per la durata complessiva di 2000 ore con tirocinio professionalizzante all’interno degli ospedali, ambulatori e centri assistenziali, prestato volontariamente.

Le Infermiere Volontarie ausiliare delle Forze Armate assicurano assistenza Infermieristica e Socio Sanitaria ogni qualvolta si presti servizio presso le strutture della C.R.I. e delle forze armate e sono da sempre impiegate per missioni umanitarie in Italia e all’estero.

I requisiti per accedere al Corso sono:

– cittadinanza italiana;

– maggiore età (fino al 54° anno) ;

– possesso del titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado;

– sana e robusta costituzione, con idoneità all’esercizio delle funzioni.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ispettorato del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. di Reggio Calabria aperto al pubblico il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 (previo appuntamento) presso la sede di Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria in Via Generale Tommasini, n. 6 – e all’indirizzo isp.reggiocalabria@iv.cri.it.