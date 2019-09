Montebello Jonico: rinvenuta piantagione di canapa indiana

Ieri pomeriggio, in un appezzamento di terreno demaniale in località Fossatello di Montebello Jonico, i carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, assieme ai Cacciatori dello Squadrone eliportato di Vibo Valentia, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della produzione di canapa indiana, hanno rinvenuto circa 50 piante di cannabis, alte in media 150 cm, in ottimo stato vegetativo.

La droga, previa campionatura è stata distrutta in loco cosi come disposto dall’autorità giudiziaria reggina.