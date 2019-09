Ministro per gli Affari Regionali: “Ponte sullo Stretto? Prima strade e fognature”

“Percorrendola in lungo e in largo e parlando con la gente, mi viene continuamente chiesto ‘quando è che sistemate le ferrovie?’. Quanto al ponte sullo Stretto di Messina, c’è un ministro del Mezzogiorno, ha le sue competenze.

Ho sempre detto che vorrei arrivare a Messina, prendere un treno mediamente veloce e arrivare in un paio d’ore a Palermo. Inutile parlare del ponte… I siciliani chiedono prima le fogne, le infrastrutture adeguate“. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, intervistato da Klaus Davi per la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia (online al link https://www.youtube.com/watch?v=WGV5_2iLJNg).