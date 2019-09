Mimmo Lucano torna a Riace. “Ritrovo la mia libertà, abbraccerò mio padre malato”

Mimmo Lucano e’ arrivato a Riace dopo la revoca del divieto di dimora disposta dal Tribunale di Locri. L’ex sindaco, che era accompagnato da uno dei suoi difensori, l’avvocato Andrea Daqua, e’ stato accolto da alcune decine di persone, tra cui un gruppo di rifugiati rimasti in paese.

“Sono contento – ha detto Lucano – di essere tornato a Riace. Per prima cosa andro’ a trovare mio padre, che sta ancora male. Mi ripropongo di continuare a fare del bene e di aiutare chi arrivera’ a Riace come rifugiato”. Lucano ha riferito anche di essere intenzionato a dormire stanotte nella sua abitazione. “Devo verificare, comunque – ha detto – se la casa e’ agibile perche’ lo scorso inverno ha subito danni a causa di alcune infiltrazioni piovane. Si tratta di problemi, comunque, che passano in secondo piano rispetto alla gioia di essere tornato finalmente nella mia Riace, un luogo che adoro e che rappresenta tutta la mia vita”.