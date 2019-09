Melito Porto Salvo (RC), il sindaco Meduri conferma le dimissioni

“L’occasione, per quanto mi lasci in bocca un sapore amaro – scrive Meduri – per non essere riuscito a concludere per come avrei voluto il prestigioso incarico al quale ero stato eletto dai miei concittadini, mi è comunque proficua per porgere i miei più sentiti ringraziamenti a Lei Personalmente ed all’Ufficio di Prefettura nella sua interezza per il serio, continuo e fattivo supporto sempre assicuratomi nell’esercizio del mio mandato Sindacale. Un sentito ringraziamento sento di dover tributare ai cittadini di Melito di Porto Salvo che a suo tempo hanno riposto in me la loro fiducia eleggendomi alla carica di Sindaco, nonché a tutti i dipendenti comunali che negli anni hanno prestato la loro collaborazione nel perseguimento di quelle azioni di pubblico interesse che in qualità di Sindaco mi sono prodigato a mettere in campo nell’esclusivo interesse della cittadina”.