«L’Udc sarà il valore aggiunto per la coalizione di centrodestra». L’appello di Paola Lemma all’unità

«L’Udc è pronto a dare il proprio contributo in vista delle prossime elezioni regionali e delle comunali di Reggio Calabria, con la consapevolezza di poter essere determinante per il successo della coalizione di centrodestra che si presenterà unita e coesa all’appuntamento con le urne».

Ad affermarlo è il commissario provinciale dell’Udc della Città Metropolitana di Reggio Calabria Paola Lemma.

«Il lavoro che abbiamo fatto sul territorio negli ultimi mesi è stato capillare e ha portato l’Udc a registrare nuove adesioni e sempre maggiori competenze e professionalità – afferma Paola Lemma – le nostre liste e i nostri candidati, dunque, saranno all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e che richiedono alla politica un completo rinnovamento della propria azione. Serve, soprattutto, un nuovo modo di amministrare per provare a invertire la rotta che ha portato la Regione e la Città di Reggio in una situazione di completa stagnazione, all’interno della quale l’unico parametro a crescere è quello del numero dei giovani costretti ad emigrare per garantirsi un futuro».

«Ancora di più dopo la nascita del governo Conte bis che sta riportando il Paese verso un rigido bipolarismo – afferma ancora Paola Lemma – diventa cruciale il ruolo delle forze di centro e dell’Udc che rappresenta la casa dei moderati e della ragionevolezza. Gli italiani, i calabresi e i reggini hanno bisogno dei valori della moderazione in politica e l’Udc, nell’alveo del centrodestra, possiede uomini e strumenti per rappresentare valori e tradizioni di una politica che si è completamente persa tra sondaggi e like sui social».

«Serve adesso però uno scatto generoso in avanti da parte di tutti – conclude Paola Lemma – per fare in modo che le forze del centrodestra sappiano compattarsi, così come faranno, per fare in modo che il nostro programma, ancora prima dei nostri candidati, possa convincere gli elettori che non vedono l’ora di staccare la spina al disastroso governo di Oliverio».

Paola Lemma

Commissario Provinciale Udc

Città Metropolitana di Reggio Calabria