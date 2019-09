Locri (RC) – “Nel caos calmo” di Liliana Condemi fino al 15 settembre alla galleria Arkè

Sarà visitabile fino al 15 settembre prossimo, alla Galleria Arké di Locri (RC), la mostra “Nel caos calmo” di Liliana Condami, curata da Marò D’Agostino. Colori mirabolanti, forme affascinanti, un sofisticato equilibrio tra astrazione e naturalismo, caratterizzano la più recente produzione artistica di Liliana Condemi che ha colpito e affascinato i numerosi visitatori dal giorno dell’inaugurazione. «Una mutazione linguistica, la sua, che assume con evidenza le forme di un rapporto, mutato, tra il mondo interiore e la realtà esterna – scrive Marò D’Agostino – Ora, la tendenza è espressiva: le forme si allungano, si alterano e scompongono, spariscono definitivamente o per parti in una dimensione che non fornisce più alcun indizio descrittivo bensì anomalie e inquietudini».

Arké, in linea con la tendenza allo “sconfinamento”, con l’apertura ad altri spazi e luoghi, ha aperto, nella prima settimana di agosto, pure una finestra specifica sull’arte di Liliana Condemi, a Sant’Ilario dello Jonio, nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone, dove sono state esposte opere significative delle fasi precedenti del percorso di Liliana Condemi, quelle dei cartigli e della mitologia delle forme dove affiorano echi della grande stagione speculativa greca.

Quello che emerge, invece, nelle opere dal 2016 in poi, è l’armonia controversa, il caos e «l’inquietudine del tempo presente» spiega ancora Marò D’Agostino.

Sino al 15 settembre la Galleria Arké, sul viale Matteotti 239, accoglierà i visitatori tutti i giorni esclusa la domenica e il lunedì mattina, 10.30 – 12.30 e 18.00 – 20.00, oppure su prenotazione al 339 4018497.