L’avvocato calabrese Paolo Zagami guest speaker a Roma al corso di formazione degli avvocati americani

Si apre oggi a Roma una tre giorni di lavori giuridici accenderà i riflettori sull’NH Hotel Giustiniano di Roma, nel quartiere Prati, dove si terrà il programma biennale di formazione legale internazionale organizzato dalla “National Italian American Bar Association”.

I lavori saranno introdotti dal prestigioso intervento dell’Avvocato calabrese Paolo Zagami, rappresentante per la regione Calabria della American Chamber of Commerce in Italy e già molto noto per essere uno dei massimi esperti di diritto italo-americano con alle spalle diversi casi ed affari trattati.

La NIABA è una potente ed influente associazione di giuristi con interessi sia in Italia che negli Stati Uniti che, con la sua attività di lobby e le sue proposte, ha spesso influenzato i processi decisionali delle Istituzioni e cha ormai, guidata dal Presidente l’Avvocato Francis Donnarumma e dal Chairman l’Avvocato Paul Finizio, costituisce un punto di riferimento costante con i suoi moltissimi associati.

Sono in calendario anche altri interventi di formazione in lingua inglese su appositi argomenti selezionati per avvocati che hanno clienti statunitensi con necessità di assistenza legale in Italia. La tre giorni di lavori sarà quindi completata a latere da tanti eventi di network che serviranno per rinforzare ancora di più i legami tra l’Italia e gli Stati Uniti.