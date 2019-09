L’Associazione Innamorarsi di Sbarre aderisce ad “Adotta il Verde” prendendosi cura della Villetta Botteghelle

L’Associazione APS Innamorarsi di Sbarre nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la cura dell’ambiente “Adotta il Verde” promossa dal Comune di Reggio Calabria, in esecuzione alla convenzione stipulata col Settore “Ambiente” – servizio “Agricoltura, Verde e Arredo Urbano” ha “adottato” la Villetta sita in via Botteghelle per svolgere le attività di tutela e manutenzione delle aiuole che ricadono all’interno della stessa.

L’impegno ad incentivare e tenere puliti gli spazi verdi rappresenta per l’Amministrazione Falcomatà un obiettivo importante e strategico anche perché la loro diffusione e pulizia oltre a rendere bella e gentile la città serve a stimolare tra i cittadini l’opportunità a frequentare gli spazi verdi e dare origine a importanti attività di relazioni e aggregazione sociale. Migliorare la vita urbana attraverso una maggiore pulizia e conseguente fruibilità degli spazi verdi da parte dei cittadini, rappresenta un obiettivo cui l’Amministrazione Comunale guarda con estremo interesse poiché l’esigenza di migliorare l’aspetto estetico della città serve anche a meglio programmare e modulare, attraverso una visione d’insieme, l’aspetto urbanistico dell’intero territorio comunale.