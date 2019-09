Giovedì 19 settembre, alle ore 12 nella sala conferenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, dopo i saluti istituzionali, il regista Aleksandr Maslov, che con lo sceneggiatore Maksim Lagunov presenterà il suo corto Charon (Russia) in anteprima mondiale a Pentedattilo, e l’attore Serge Barbagallo (Clac! di Fabien Ara – Francia) saranno a vostra disposizione per rispondere alle Vostre domande.

Parteciperanno all’incontro con la stampa anche la Direzione del Festival, Paola Bortini, in rappresentanza dell’associazione Pro Pentedattilo che quest’anno festeggia 25 anni di attività, e una delegazione dei giurati.

Riconosciuto dalla Regione Calabria come Grande Festival di rilievo internazionale, nell’ambito della programmazione dei fondi Pac Calabria 2014/2020 annualità 2019, prodotto da Ram Film e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, la XIII edizione del Pentedattilo Film Festival con oltre 120 cortometraggi (di cui 90 in concorso selezionati tra i 500 pervenuti da tutti i continenti), avrà la prerogativa di presentare al pubblico piccoli gioielli della cinematografia provenienti da 38 paesi differenti.

I corti in concorso, selezionati dai direttori artistici del PFF, Americo Melchionda ed Emanuele Milasi, dall’ attrice Maria Milasi, e dalla sceneggiatrice Alessia Rotondo, si contenderanno il premio di vincitore nelle quattro sezioni in gara Territorio in Movimento, Thriller, Music Video e Animazione.