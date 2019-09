La commedia “Tel Aviv on fire” apre la rassegna del circolo del cinema Cesare Zavattini

Sarà la commedia “Tel Aviv on fire” ad aprire l’annuale rassegna del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”: dall’1 ottobre, dieci appuntamenti (dopo il primo, eccezionalmente di martedì, i successivi saranno di mercoledì, come di consueto), al Cinema Odeon, con le tradizionali due proiezioni delle ore 18 e delle ore 21.

Si parte, come si diceva, con la commedia “Tel Aviv on fire”, presentata nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia 2018: un’opera che sa essere anche esilarante con intelligenza ed originalità, firmata dal regista Sameh Zoabi.

L’apertura della rassegna coincide con quella del ciclo di film denominato “Families days”: in questo ventottesimo anno, in un’ideale continuazione con la rassegna “della scorsa annata – o meglio svoltasi nel periodo febbraio aprile scorsi –, i film selezionati nascono da una esigenza di comunicazione forte del nostro senso di disagio e di dissenso davanti ad alcuni temi che toccano anche la nostra (e pensiamo anche la vostra) quotidianità. Temi – afferma il presidente del Circolo, Tonino De Pace – che funzionano come regolatori della vita e che, più o meno, inconsapevolmente ne determinano l’iter e il suo assestamento”.

Il primo ciclo comprende “film – spiega De Pace – che guardano al formarsi della famiglia, delle famiglie, delle combinazioni che arricchiscono il panorama della nostra compagine sociale”. “Riteniamo – aggiunge il presidente – che riflettere a viso aperto, come il cinema sa fare, su questi argomenti sia un utile esercizio anche di confronto per i nostri soci, in quell’ottica di funzione collettiva che la cultura deve avere per adempiere pienamente al proprio compito”.

La rassegna proseguirà, quindi, con “Sarah & Saleem”, del regista Muayad Alayan, di cui i soci del Circolo hanno potuto apprezzare, negli anni scorsi, “Amore, furti e altri guai”, e con il capolavoro di Kore’eda (autore de “La vérité”, che ha aperto il recente festival di Venezia), ovvero “Un affare di famiglia”, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2018. E ancora: la commedia, intrisa di umorismo sottile e a tratti surreale, “L’ingrediente segreto”, e “Illegittimo”, di Adrian Sitaru, regista di “Fixeur”, proposto nella precedente rassegna del Circolo.

Si passa poi, a “Paesaggi d’autore”, ovvero un momento dedicato a due autori importanti, che hanno guardato ai paesaggi ed ai territori in maniera inedita e personale: Agnès Varda, la regista scomparsa lo scorso anno, di cui sarà proposto l’ultimo film, “Visages villages”, e Antonio Capuano – autore di opere importanti come “Luna rossa” e “La guerra di Mario”, solo per citarne alcune – che sarà presente a Reggio Calabria, in occasione della proiezione di “Bagnoli Jungle”.

Il terzo ciclo, “Davanti alla “porta stretta””, sarà incentrato sulle scelte che la vita pone e spazierà dal tono leggero, ironico e nello stesso tempo profondo, de “La donna elettrica”, alla forza di “Sami Blood”, per chiudere, il 4 dicembre, con l’intenso “They”.

Di seguito, il programma completo della rassegna (il costo della tessera è di 25 euro; per gli studenti 20 euro):

FAMILIES DAYS

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019 – ore 18 e ore 21

TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi – Israele/Lussemburgo/Francia/Belgio, 2018 – 97’

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 – ore 18 e ore 21

SARAH & SALEEM di Muayad Alayan – Palestina, 2018 – 127’

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019 – ore 18 e ore 21

UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda Hirokazu – Giappone, 2018 – 121’

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 – ore 18 e ore 21

L’INGREDIENTE SEGRETO di Gjorce Stavreski – Macedonia, 2017 – 104’

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 – ore 18 e ore 21

ILLEGITTIMO di Adrian Sitaru – Romania/Polonia/Francia, 2016 – 92’

PAESAGGI D’AUTORE

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 – ore 18 e ore 21

BAGNOLI JUNGLE di Antonio Capuano – Italia, 2015 – 100’

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 – ore 18 e ore 21

VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR – Francia, 2017 – 89’

DAVANTI ALLA “PORTA STRETTA”

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 – ore 18 e ore 21

LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson – Islanda/Francia/Ucraina, 2018 – 101’

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019 – ore 18 e ore 21

SAMI BLOOD di Amanda Kernell – Svezia/Danimarca/Norvegia, 2016 – 110’

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019 – ore 18 e ore 21

THEY di Anahita Ghazvinizadeh – U.S.A/Qatar, 2017 – 80’

info@circolozavattini.it

www.circolozavattini.it

twitter: @zavattini1992

facebook: circolozavattini

instagram: circolozavattini_rc