Klaus Davi propone incontro tra Oliverio e i cittadini di San Luca

“Giovedì prossimo proporrò, durante il consiglio comunale, che l’Assessore Roberto Musmanno e il Governatore Mario Oliverio facciano un incontro con i cittadini di San Luca per la vicenda della strada di Polsi e per una valutazione del lavoro della giunta regionale negli ultimi anni.

Questo poiché fra poco si andrà a votare per le regionali e i sanluchesi mi scrivono sconfortati sulla condizione di totale abbandono che sta vivendo il loro territorio, soprattutto per quanto riguarda le prospettive per i giovani. Ho deciso di farmi promotore di questo incontro. Metteremo a confronto politica e società civile e sarà sicuramente una preziosa opportunità per chi, di qui a poco, verrà a chiederci i voti. Sono sicuro che l’iniziativa andrà a buon fine“. Lo ha dichiarato KIaus Davi, consigliere comunale di San Luca nonché giornalista e massmediologo, che poi aggiunge: “Vorrei che fosse chiaro che il bando di progettazione non è il bando sulla costruzione della strada. Siamo ancora molto lontani e ci sono le elezioni di mezzo. Ma comunque è un primo passo. Ora bisogna continuare”.