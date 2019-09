Ingiusta detenzione per l’omicidio di Fabrizio Pioli, sarà risarcita

La Corte d’appello di Reggio Calabria, come riporta lacnews24, ha riconosciuto l’ingiusta detenzione di Rosina Napoli, accusata di concorso in omicidio per la morte dell’elettrauto, Fabrizio Pioli, di Gioia Tauro ucciso nel 2012 per una relazione d’amore con una donna sposata; ondannando il ministero delle Finanze al pagamento di circa 179mila euro.

Per l’omicidio Pioli, sono stati condannati all’ergastolo Antonio e Francesco Napoli e a 13 anni e quattro mesi Domenico Napoli, rispettivamente marito, nipote e figlio di Rosina Napoli. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Palmi, la donna aveva aiutato i suoi familiari nell’organizzazione del delitto e per questo motivo era finita in carcere. Una ricostruzione, però, non ritenuta valida in sede processuale.