Il televoto deciderà Miss Italia 2019. L’appello della Carlifashionagency: “Votate le nostre calabresi”

Per la prima volta nella storia del concorso, tutte le fasi di votazione che porteranno all’elezione di Miss Italia 2019 saranno affidate esclusivamente al televoto.

Le fasi di votazione saranno quattro: si passerà dal numero di 80 miss a 40, poi a venti, a dieci, quindi a due. Prevista, infine, un’ulteriore fase di votazione, che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse.

Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto. I numeri del televoto sono i seguenti: 894.424 da fisso e 475.475.0 da mobile.

I codici delle calabresi – Il codice di Miss Calabria Annalisa Alfieri è il 18; per Miss Eleganza Calabria, anche vincitrice del titolo nazionale di Miss Linkem 2019, Myriam Melluso, è invece il 37.

Chi sono le due calabresi in gara – Annalisa Alfieri è Miss Calabria 2019, ha 25 anni, proviene da Cosenza. Mora, occhi azzurri e 1.74 di altezza, si è diplomata al liceo classico “Bernardino Telesio”, attualmente lavora come segretaria e sogna di diventare un’attrice. Tra le sue passioni c’è, oltre al teatro e a Pirandello, la scrittura; Myriam Melluso, bellezza mediterranea e 1.75 di altezza, è Miss Eleganza Calabria, nonchè Miss Linkem 2019, ha compiuto da poco 21 anni ed è di Reggio Calabria. La giovane studia economia aziendale e, come l’amica Annalisa, ama il teatro. Ma c’è un’altra calabrese che potrebbe accedere nel gruppo delle 80 Miss finaliste. Si tratta di Domiziana Cappa, Miss Sport Calabria, che è stata selezionata come riserva. La bionda dagli occhi azzurri ha 21 anni e proviene da Crotone, studia Scienze Internazionali a Milano e, oltre a scrivere poesie e a dipingere, pratica equitazione, pugilato e nuoto. Lunedì 2 settembre è stata intervistata da La Vita in Diretta Estate direttamente da Jesolo.