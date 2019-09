Il rigore, la tecnica e l’eleganza del pianista reggino Locatelli conquista il mondo

di Grazia Candido – Ha una solida formazione classica alle spalle ma si muove con estrema scioltezza e facilità nei meandri dell’idioma jazzistico. Giampiero Locatelli, reggino doc, classe ’76, riesce in maniera naturale a dare armonia ad ogni sua composizione “giocando” finemente con i suoni creati.

Davanti al suo pianoforte, Giampiero stimola la fantasia ma anche scatena in chi lo ascolta, una ricerca musicale senza confini. Si è fatto apprezzare in questi anni, per quel talento innato accompagnato da uno studio accurato ed attento ma, soprattutto, per la sua capacità e voglia di attraversare con consapevolezza ed intelligenza il pianismo contemporaneo.

Solista, compositore e docente riesce ad abbracciare diverse culture e lo ha dimostrato a numerosi festival nazionali ed internazionali dove ha partecipato sia in veste di solista che di compositore conquistando pubblico e critica. Giampiero annovera collaborazioni con musicisti di fama internazionale come Dario Deidda, Enrico Morello, Luigi Masciari, Luis Ribeiro, Aldo Vigorito ed ha partecipato ai corsi di Umbria jazz e di Siena jazz, ottenendo le borse di studio per il prestigioso ed ambito “Berklee College of music” di Boston.

Inoltre, è stato vincitore col trio “Right away project” del “Premio Siae 2019”, assegnato a tre gruppi fra i primi classificati del referendum “Top Jazz” indetto dal mensile Musica jazz.

Non è semplice scegliere dei brani con un forte costrutto melodico e riuscire a denudarli esaltando ancora di più nuove nuances che, solo un professionista, riesce a dargli.

Probabilmente, il punto di forza delle composizioni del pianista Locatelli, autore del disco “Time is a blind guide” (otto composizioni originali che consentono al musicista di dimostrare nitidamente il proprio talento, allo strumento e di scrittura), sta nella purezza acustica e nell’esaltazione del lato melodico che spoglia ogni brano dalle attuali sovrastrutture elettriche.

Ma il pubblico di Giampiero apprezza anche la sintonia con gli elementi tematici e ritmici dei brani rispettosi della loro forma.

Seppure provenga da un background non esclusivamente melodico, Locatelli è dotato di una straordinaria capacità comunicativa che riesce comunque, a dare un tocco di immediatezza alle complesse costruzioni delle sue composizioni. Il lavoro sonoro del compositore reggino brilla per rigore, tecnica, eleganza e capacità di andare all’essenza dei brani senza eccedere in sterili virtuosismi, attraverso anche una rispettosa ricerca di rielaborazione e di semplificazione acustica.

Non sbagliamo a dire che il maestro Locatelli sta disegnando un’originale serie di omaggi alla storia della musica con umiltà e leggerezza, unendo armonia e melodia attraverso un puntuale lavoro di primigenia e minimale semplificazione tematica. E non sbagliamo nemmeno a ribadire che l’anima è un pianoforte con molte corde e l’artista, in questo caso il nostro Giampiero, è la mano che con questo o quel tasto, porta l’anima a vibrare.