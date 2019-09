Il drammatico racconto di Maria Antonietta Rositani a Chi l’ha visto?

«Le fiamme sono un qualcosa di tremendo. Ancora più tremendo del sapere chi è che te le ha accese. Vedere la faccia di un ex marito, cioè dell’uomo con il quale sono stata per più di vent’anni, darmi fuoco per ben due volte, è una cosa che veramente non mi sarei mai aspettata nella vita».

Lo ha detto Maria Antonietta Rositani, la donna cui il marito diede fuoco a Reggio Calabria, in un’intervista alla trasmissione di RaiTre «Chi l’ha visto?» dall’ospedale dove si trova ricoverata.

Ad aggredirla, il 12 marzo scorso, è stato il marito, Ciro Russo. La donna che era a bordo della sua auto, dopo l’aggressione, tentò di sfuggire ma andò a finire contro un muro. Quella mattina Russo era evaso dai domiciliari a Ercolano (Napoli) ed aveva guidato per 500 chilometri per raggiungere la vittima con cui si contendeva l’affido del figlio.