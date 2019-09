Il Consiglio regionale torna a riunirsi lunedì 30 settembre

Nel corso dei lavori, l’organismo istituzionale ha calendarizzato la data delle assise, concordando di inserire all’ordine del giorno diversi provvedimenti di natura contabile-finanziaria, la cui approvazione è in scadenza. Successivamente, su richiesta del vicepresidente della Regione, la Conferenza ha audito una delegazione del Corap, guidata dal commissario straordinario Fernando Caldiero, il quale ha illustrato la gravissima condizione economico-finanziaria dell’ente. Interpretando l’unanime volontà della Conferenza, il presidente Irto ha immediatamente scritto ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia, chiedendo una convocazione urgente e congiunta degli organismi. In particolare, ha sollecitato l’audizione in commissione degli attori socio-economici e istituzionali interessati alla delicatissima questione e ha chiesto si proceda con la massima celerità ad assumere tutte le misure possibili per salvaguardare i livelli occupazionali del Corap, al fine di garantire il mantenimento dei circa cento posti di lavoro del personale dell’ente.