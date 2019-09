Giannetta: “Dieci anni per la consegna definitiva dei lavori per il collegamento stradale con sito archeologico di Oppido”

“Dieci anni. Tanti ne sono passati per la consegna definitiva dei lavori, che segue la prima tranche parziale avvenuta a gennaio, per la manutenzione straordinaria del tratto stradale di collegamento fino al meraviglioso sito archeologico di Oppido Mamertina”.

Lo afferma in una dichiarazione il consigliere regionale Domenico Giannetta (Fi).

“È una felicità che sa di amaro–prosegue il consigliere regionale di Forza Italia – presente alla consegna dei lavori, e fin dalla prossima settimana l’impresa aggiudicatrice potrà avviare il ripristino ottimale della viabilità, con un finanziamento di trecentomila euro, e dare seguito ad una iniziativa programmata dieci anni addietro quando, addirittura, ero assessore alla Provincia di Reggio Calabria”.

“Anche in questo caso, le lungaggini burocratiche hanno rallentato in modo inaccettabile anche le più semplici politiche amministrative ed a pagarne le spese sono i cittadini che hanno, non solo il diritto sacrosanto di percorrere strade sicure, ma di vedere valorizzato il proprio territorio. E se l’attesa è stata lunga – sottolinea Giannetta – ci conforta l’epilogo positivo, perché quelle risorse investite sulla mobilità interna dell’area pre-aspromontana si invereranno in azioni concrete”.

“Il cambiamento in Calabria deve necessariamente fare i conti con l’esigenza di semplificare e rendere più efficaci i passaggi burocratici, individuando ed eliminando quelli inutili che rallentano la realizzazione delle opere, e ottimizzando le procedure di controllo delle imprese e la trasparenza degli affidamenti. Solo semplificando i processi amministrativi – conclude il consigliere regionale – potremo raggiungere concreti risultati per migliorare le condizioni di vita delle persone e stimolare più velocemente la crescita economica”