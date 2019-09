Gallico – Gambarie, Klaus Davi: “Vergognoso che operai non siano pagati”

«Trovo squallido che gli operai che lavorano all’opera Gallico-Gambarie non siano pagati da mesi. Apprendo dai giornali che la realizzazione della strada è in ritardo di un anno! Un anno! Ma non avevamo sentito da qualcuno che procedeva spedita? Che sarebbe stata un fondamentale aiuto per la mobilità in Calabria? Spero che ci sia una mobilitazione anche dei senatori e dei deputati eletti in Calabria»

Lo ha dichiarato il giornalista e consigliere comunale di San Luca Klaus Davi che, in merito alla Strada di Polsi per la quale si sta battendo con tutto il gruppo di minoranza del consiglio comunale, aggiunge: «Analizzerò con attenzione il bando che verrà pubblicato giovedì per capire bene i tempi dell’operazione. Mi auguro che non ci siano battute d’arresto, visto che espletare un bando simile e già molto complesso e ci sono dei tempi tecnici inderogabili».