Fiamma Tricolore: “Riace diventi ora simbolo di legalità e riscatto per la Calabria”

La “Holding Lucano and Friends” ne aveva fatto il paese della (finta) accoglienza: quella delle botteghe artigiane fantasma che si animavano al passare dei media,quella della finta valuta che davano ai presunti profughi per acquistare dai negozi degli amici o delle catapecchie in cui gli stessi venivano stipati e affittate a prezzi spropositati.

Oggi Riace vive un nuovo corso: dopo anni di soprusi subiti la comunità riacese ha bisogno di tornarea quella normalità che il nuovo sindaco sta cercando di ridare alla popolazione nonostante il percorso difficile e tortuoso causato dagli ingenti debiti e dagli ammanchi causati dalla precedenteamministrazione dell’ex candidato al premio Nobel.

Purtroppo a ciò non contribuisce l’attenzione petulante di quei giornalisti con tessera (non dell’ordine ma di partito) che quotidianamente cercano di gettare fango sulla nuova amministrazione.Soggetti che hanno tentato di delegittimare finanche l’elezione del nuovo sindaco rimanendo per anni in silenzio quando a Riace si infrangeva quotidianamente la legge senza che costoro se ne accorgessero o quantomeno facessero finta da buoni complici quali hanno saputo essere.

Ed ecco che ieri è bastato un cartello che riscoprisse la storia e le tradizioni di Riace per guadagnare la prima pagina di qualche quotidiano di partito nazionale.

Al sindaco Antonio Trifoli va l’apprezzamento e il sostegno della Fiamma Tricolore

che fin dal 2006 si è occupata delle anomalie quotidiane che hanno avvolto il comune di Riace.

Per fortuna non ci siamo solo noi: agli attacchi quotidiani che lo stesso sindaco riceve sui social media da chi non vi ha mai messo piede, leggiamo le tanterisposte dei cittadini comuni di Riace che sono con lui finalmente liberi da un vero e proprio sistema criminale di sfruttamento.

Riace diventi ora il paese della legalità. Della finta accoglienza a scopo economico noi e cittadini di Riace ne abbiamo le tasche piene.

Giuseppe Minnella

Ufficio Stampa Fiamma Tricolore

Federazione di Reggio Calabria