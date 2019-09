Feltri: ‘Reggio Calabria considerata appendice fastidiosa dell’Italia’

Vittorio Feltri, in risposta ad una lettera indirizzatagli dall’imprenditore Gianpiero Falco, è tornato a parlare della questione meridionale nel paese.

Più volte il giornalista è finito nella bufera per aver utilizzato toni forti contro coloro i quali definisce “terroni”, sebbene abbia provato a spiegare che non vuole essere un termine offensivo e al massimo “polentoni” lo è di più.

Stavolta, però, chiarisce sua posizione sul Sud.

Nella risposta all’imprenditore ci sono alcuni passaggi che provano a chiarire le sue idee.

“Il problema del Sud – ha scritto – è costituito dalla inefficienza della propria classe politica, dirigente e burocratica che non è riuscita a liberarsi da lacci e laccioli che imbrigliano il Meridione impedendogli di svilupparsi.

“Ancora oggi – si legge – è impossibile raggiungere in treno, e in fretta, Matera. Non parliamo poi di Reggio Calabria, considerata una specie di appendice fastidiosa della penisola.

Sono disgustato dal trattamento riservato a voi che vivete sotto Roma”.

“Garantisco – ha evidenziato – che personalmente non ho niente contro i terroni, anzi, ma ciò non mi impedisce di chiamarli scherzosamente appunto terroni, un termine che molti, non io, usano in senso spregiativo”.