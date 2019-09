Due podi calabresi agli assoluti F.I.PE. di panca piana

Sabato 28 settembre, il palazzetto dello sport di Grottaglie (TA) ha ospitato le finali nazionali dei campionati assoluti di panca piana della Federazione Italiana Pesistica.

Dinanzi una degna cornice di pubblico ed istituzionale, hanno gareggiato per i titoli nazionali ed i podi gli atleti che nelle gare di qualificazione dell’anno solare avevano realizzato le migliori sei misure nelle rispettive categorie di peso.

La crescita del movimento pesistico calabrese era già attestata dalla presenza di due qualificati: il ventiquattrenne Gianluca De Carlo di Amantea, in forza alla Dojo Judo di Rogliano, e la ventiduenne Giulia Corigliano di Villa San Giovanni ed ivi tesserata con il Centro Sportivo Gemelli.

Ma i due ragazzi, alla loro prima finale e con una condotta di gara perfetta per strategia e lucidità, hanno realizzato un piccolo capolavoro e sono entrambi saliti sul podio: Gianluca De Carlo conquistando la medaglia di argento nella difficile e competitiva categoria uomini degli 80 kg. e Giulia Corigliano un meritatissimo bronzo tra le donne entro i 45 kg.

Grande soddisfazione tra le fila dei dirigenti regionali federali, in testa Marco Giovannini -delegato regionale- ed a latere Carmelo Servidio -delegato per la provincia di Cosenza- ed Antonello Battaglia -delegato per la provincia di Reggio Calabria-.

Gianluca e Giulia, che peraltro non soltanto sono giovani atleti ma anche e non casualmente brillanti tecnici federali, hanno così tracciato la strada per le loro future competizioni e per tutte le ragazze ed i ragazzi calabresi panchisti che, numerosi, crescono agonisticamente sotto l’egida della F.I.PE. e delle società affiliate.