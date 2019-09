“Dissolvenza nel nulla”: il nuovo short film di Santo Pennestrì

Tanti progetti in arrivo targati dal regista Santo Pennestrì , uno in particolare in uscita nel mese di ottobre 2019 è lo short film prodotto dalla “HAWK FILM” e distribuito da “Fiction & Film TV”.Un nuovo genere anzi la prima volta che il regista e attore Santo Pennestrì tratta un genere Thriller e da cornice la meravigliosa Gambarie D’Aspromonte.Una troupe nuova per un progetto interessante e travolgente.

La trama narra:” Diego giovane ragazzo si trova in montagna, durante una passeggiata il cane scappa in mezzo agli alberi e sparisce.Diego chiede aiuto ad una ragazza che si trova sul luogo ed insieme entrano nella foresta per cercare “Devil”.Durante la perlustrazione i due giovani si disperdono ma qualcosa non va come dovrebbe andare…”. Già uscita la locandina ufficiale a giorni anche il 1 trailer.