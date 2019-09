Conto alla rovescia per Miss Italia 2019: ecco come votare le calabresi

Il conto alla rovescia per l’assegnazione della corona di Miss Italia 2019 è iniziato. Stasera, venerdì 6 settembre, ottanta ragazze si contenderanno il titolo di “più bella d’Italia” durante la diretta televisiva che andrà in onda su Rai 1 alle 21.25 da Jesolo e che sarà condotta da Alessandro Greco.

Le bellezze calabresi in gara saranno due. La vincitrice di Miss Calabria 2019, Annalisa Alfieri, di Cosenza, gareggerà col numero 18. Avrà, invece, il numero 37 Myriam Melluso, di Reggio Calabria, che è Miss Eleganza Calabria, nonché Miss Linkem 2019.

E’ possibile votare le concorrenti dal telefono fisso componendo il numero 894424 oppure con cellulare, mediante sms, al 4754750. Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto. Il 2019 è, inoltre, l’anno in cui, per la prima volta nella storia del concorso, tutte le fasi di votazione saranno affidate esclusivamente al televoto.

Quattro, in particolare, le fasi di votazione: si passerà dal numero di ottanta miss a quaranta, poi a venti, a dieci, quindi a due. Prevista, infine, un’ulteriore fase di votazione, che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le settantotto escluse.

Un grande in bocca al lupo per le ragazze calabresi arriva da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della CarliFashionAgency ed esclusivisti da ben cinque anni consecutivi della manifestazione. «Siamo orgogliosi delle nostre bellissime miss – dichiarano – e invitiamo i telespettatori di Miss Italia a votarle perché rappresentano il volto di una Calabria e di un’Italia straordinaria».